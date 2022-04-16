Из минского "Динамо" ушли четыре хоккеиста-легионера

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Четыре легионера покинули хоккейный клуб "Динамо-Минск", контракты расторгнуты по соглашению сторон, сообщила пресс-службе белорусского клуба.

"Это Патрик Рыбар, Мальте Стремвалль, Якуб Крейчик и Либор Гудачек", - уточнили представители ХК.

"В сезоне 21/22 Патрик Рыбар провел 24 игры, одержал 10 побед с коэффициентом надежности 90,4%. В плей-офф - 2 матча. Мальте Стремвалль провел 38 матчей, набрав 32 (19+23) очка, "-4" показатель полезности. В плей-офф: 4 игры, три шайбы и одна голевая передача. По итогу болельщиками признан лучшим нападающим и MVP сезона. Защитник Якуб Крейчик всего сыграл 30 матчей и отдал семь голевых пасов, показатель полезности "+1". Форвард Либор Гудачек присоединился к команде по ходу сезона. В его активе 6 матчей и 4 (2+2) балла", - отметили там.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" заняло восьмое место в Западной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило петербургскому СКА (0-4 по поражениям). На зимних Играх-2022 в Пекине белорусские спортсмены завоевали две серебряные медали. С этими показателями сборная Белоруссии заняла 24-е место в медальном зачете.

Президент Белоруссии на совещании об итогах участия белорусских спортсменов в XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года и перспективах развития зимних видов спорта 24 марта раскритиковал итоги выступления белорусских спортсменов на международной арене, а игру белорусских хоккеистов назвал "позорищем". "Так мы миллионы туда вложили. Где движение?" - сказал Лукашенко. Он также предупредил, что в этой сфере в нынешних реалиях не стоит рассчитывать, что "мы миллионы долларов будем вваливать".