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Ударившийся головой об лед фигурист Семененко находится в сознании

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Евгений Семененко ударился головой об лед, упав во время своего выступления на шоу Евгения Плющенко. Его унесли на носилках-каталке.

Жена Плющенко продюсер Яна Рудковская сказала, что Семененко находится в сознании.

"Состояние нормальное, руки-ноги целы, врачи передают, что он в сознании, уже общается, родители едут в больницу", - приводит слова Рудковской "Чемпионат".

18-летний Семененко – чемпион мира-2021 в командном турнире.

фигурное катание
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