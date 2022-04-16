Ударившийся головой об лед фигурист Семененко находится в сознании

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский фигурист Евгений Семененко ударился головой об лед, упав во время своего выступления на шоу Евгения Плющенко. Его унесли на носилках-каталке.

Жена Плющенко продюсер Яна Рудковская сказала, что Семененко находится в сознании.

"Состояние нормальное, руки-ноги целы, врачи передают, что он в сознании, уже общается, родители едут в больницу", - приводит слова Рудковской "Чемпионат".

18-летний Семененко – чемпион мира-2021 в командном турнире.