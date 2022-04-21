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Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестируют средства на покупку "Челси"

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестируют средства на покупку "Челси"
Британский гонщик Льюис Хэмилтон
Фото: Formula 1/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон и 23-кратная победительница турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс согласились инвестировать средства в консорциум по покупке лондонского футбольного клуба "Челси".

Как сообщает Sky News, консорциум возглавляет бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон.

Отмечается, что планы Хэмилтона оцениваются как неожиданные, поскольку автогонщик является поклонником лондонского "Арсенала". Однако он и Серена Уильямс уже на протяжении нескольких недель ведут переговоры с группой, возглавляемой Бротоном.

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По планам этой группы, Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE) - холдинговая компания, возглавляемая американскими миллиардерами, занимающимися частными инвестициями, Джошем Харрисом и Дэйвом Блитцером, будет владеть контрольным пакетом акций "Челси". Но перед этим им придется отказаться от пакета акций в футбольном клубе "Кристал Пэлас".

Как сообщалось, на "Челси" претендуют несколько покупателей. Речь идет о консорциуме, в который входит, в частности, финансист Тодд Боэли - совладелец двух профессиональных клубов из Лос-Анджелеса - баскетбольного Lakers и бейсбольного Dodgers. Вторые претенденты - Джош Харрис и Дэвид Блитцер, сделавшие состояние в индустрии прямых инвестиций. Третий претендент - совладелец американского баскетбольного клуба Boston Celtics Стив Пальюка, подающий заявку совместно с председателем NBA Ларри Таненбаумом и другими.

Владелец "Челси" бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу.

футбол Англия ФК Челси Роман Абрамович
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