Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, обыграв Плишкову

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова победила представительницу Чехии Каролину Плишкову во втором круге теннисного турнира в Штутгарте (Германия).

Результат поединка - 6:4, 6:4.

Самсонова занимает 31-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Плишкова - седьмую.

В четвертьфинале Самсонова может встретиться с пятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари, если та в свою очередь выбьет из соревнования немку Лауру Зигемунд (231 номер рейтинга WTA).

Призовой фонд турнира в Штутгарте, входящего в категорию WTA-500, превышает $700 тысяч.