ЦСКА пригрозил судом отказавшемуся возвращаться баскетболисту за его слова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА готов инициировать судебные разбирательства в отношении ранее получившего гражданство РФ американского форварда команды Джоэля Боломбоя за резкие высказывания в адрес руководства.

В соцсетях Боломбой в жесткой форме обратился к клубу, подчеркнув намерение не возвращаться в его расположение.

"Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия", - сказал президент баскетбольного клуба, слова которого приводит "Матч ТВ".

Боломбой покинул Россию в конце февраля в свете ситуации на Украине. В своем посте в соцсетях он сообщил, что руководство ЦСКА практикует "угрозы и наказания", принуждая игроков делать то, что нужно клубу.

Боломбой стал игроком ЦСКА в 2018 году, тогда же получил гражданство РФ и начал выступать за сборную России. До этого выступал за национальную команду Украины. За его плечами также опыт выступления в НБА.