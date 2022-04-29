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Вратарь Шестеркин признан лучшим игроком "Рейнджерс" в чемпионате НХЛ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Голкипер Игорь Шестеркин стал самым ценным игроком "Нью-Йорк Рейнджерс" по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте клуба.

В 53 матчах с участием Шестеркина команда выиграла 36, а процент отраженных бросков россиянина составил 93,5.

Награда самому ценному игроку "Рейнджерс" вручается с сезона-1941/42. Шестеркин стал первым после Хенрика Лундквиста (2017/18) вратарем-лауреатом премии.

26-летний Шестеркин перешел в "Рейнджерс" в 2019 году из петербургского СКА, также защищал цвета московского "Спартака".

хоккей НХЛ
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