Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы по делу о неуплате долгов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Лондоне приговорил бывшего немецкого теннисиста Бориса Беккера к 2,5 года лишения свободы за сокрытие активов, будучи признанным банкротом, сообщает Daily Mail.

Cуд пришел к выводу, что экс-первая ракетка мира скрыл около 2,5 млн фунтов, чтобы избежать выплаты по долгам.

54-летний Беккер был признан банкротом в 2017 году. Как сообщалось, в этом статусе он скрыл свои активы, в том числе трофеи, завоеванные на турнирах Большого шлема, а также золото летних Олимпийских игр-1992.

Ранее спортсмен был осужден условно за неуплату налогов, на что сослалась судья Дебра Тейлор. "Вы не прислушались к предупреждению, которое вам дали, и шансу, который вам дал условный приговор, и это является значительным отягчающим обстоятельством", - сказала она, обращаясь к Беккеру.

Отмечается, что теннисист задолжал кредиторам почти 50 млн фунтов стерлингов.

Он также не задекларировал свою долю в собственности стоимостью 1 млн фунтов в своем родном городе Лаймен (Германия) , скрыл банковский кредит на сумму почти 700 тыс. фунтов стерлингов (с процентами - 1,1 млн), а также акции технологической фирмы на сумму 66 тыс. фунтов стерлингов.

Борис Беккер - один из самых ярких теннисистов своего поколения, является первой ракеткой мира. За 16-летнюю карьеру он выиграл 49 титулов в мужском одиночном разряде, в том числе шесть турниров Большого шлема.