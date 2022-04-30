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Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, завершившегося в ночь на субботу по московскому времени, определился состав пар первого раунда плей-офф – розыгрыша Кубка Стэнли.

В Восточной конференции встретятся:

"Флорида Пантерз" - "Вашингтон Кэпиталз",

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг",

"Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз",

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Питтсбург Пингвинз".

Пары в Западной конференции:

"Колорадо Эвеланш" - "Нэшвилл Предаторз",

"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз",

"Калгари Флэймз" - "Даллас Старз",

"Эдмонтон Ойлерз" - "Лос-Анджелес Кингз".

Стадия плей-офф стартует 2 мая.

Победителем регулярного чемпионата стала "Флорида".

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