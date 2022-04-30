Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, завершившегося в ночь на субботу по московскому времени, определился состав пар первого раунда плей-офф – розыгрыша Кубка Стэнли.
В Восточной конференции встретятся:
"Флорида Пантерз" - "Вашингтон Кэпиталз",
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг",
"Каролина Харрикейнз" - "Бостон Брюинз",
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Питтсбург Пингвинз".
Пары в Западной конференции:
"Колорадо Эвеланш" - "Нэшвилл Предаторз",
"Миннесота Уайлд" - "Сент-Луис Блюз",
"Калгари Флэймз" - "Даллас Старз",
"Эдмонтон Ойлерз" - "Лос-Анджелес Кингз".
Стадия плей-офф стартует 2 мая.
Победителем регулярного чемпионата стала "Флорида".