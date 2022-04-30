"Сочи" забил "Рубину" шесть безответных мячей в матче чемпионата России по футболу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" потерпели крупное поражение от соперников из "Сочи" в 27-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Поединок, состоявшийся в Казани в субботу, завершился со счетом 0:6. Голы забили Тимофей Маргасов (27-я минута), Жоаозиньо (42), Матео Кассьерра (53), Кирилл Заика (83), Ивелин Попов (85) и Георгий Мелкадзе (90+2).

Сочинцы набрали 49 очков и в турнирной таблице поднялись на третье место, сместив столичный ЦСКА (47 очков). "Рубин" занимает 11-е место (29).

7 мая в рамках 28 тура "Сочи" ждет гостевая встреча с ЦСКА. "Рубин" 8 мая на выезде сыграет с московским "Локомотивом".