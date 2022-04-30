"Динамо" проиграло "Уралу" в чемпионате России по футболу

"Зенит" в субботу может досрочно стать обладателем золота

Арсен Захарян ("Динамо") Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) уступил "Уралу" (Екатеринбург) в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча на столичном стадионе имени Льва Яшина завершилась со счетом 2:3. В составе хозяев отличились Арсен Захарян (7 мин) и Клинтон Н'Жье (81). За гостей голы забили Эрик Бикфалви (28, 67 минуты) и Даниэль Мишкич (31).

Динамовцы потерпели второе поражение подряд. В турнирной таблице клуб идет на втором месте (52 очка). За три тура до конца чемпионата москвичи уступают лидеру "Зениту" шесть баллов, проигрывая также по дополнительным показателям. В случае победы "Зенита" над "Локомотивом" в субботу петербургский клуб досрочно оформит чемпионство.

"Урал" находится в зоне стыковых матчей на 14 месте (27).