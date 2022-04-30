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Теннисистка Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова во втором круге теннисного турнира в Мадриде обыграла испанку Нурию Парризас-Диас.

Результат встречи - 6:4, 7:5.

Парризас-Диас в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 52-е место, Александрова - 45-е.

В 1/8 финала Александрова сыграет с чешкой Мари Боузковой (77), которая выбила из соревнований украинку Даяну Ястремскую (92).

Кроме Александровой за Россию продолжают выступать Дарья Касаткина (23 номер рейтинга) и Варвара Грачева (73). Ранее выбыли Вероника Кудерметова (25), Людмила Самсонова (26), Анастасия Павлюченкова (15) и Анастасия Потапова (78).

Турнир в столице Испании относится к категории WTA-1000. Его призовой фонд составляет свыше 6 млн 500 тысяч евро.

теннис Екатерина Александрова
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