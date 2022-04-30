Дзюба посетовал на слабую борьбу конкурентов в чемпионате России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба считает, что его команда испытывает недостаток конкуренции со стороны соперников в чемпионате России по футболу.

"Есть ли кто-то, кто сопротивляется "Зениту"? Как показала практика — нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя. ЦСКА немного ожил, потом сдулся. "Динамо" сопротивлялось, но больше на словах, мне кажется, они сопротивлялись, чем на деле", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

"Если вы хотите бороться за чемпионство, отдавать матч с "Уралом", как минимум странно", - обратил Дзюба внимание на поражение занимающего второе место "Динамо" от "Урала", что позволило "Зениту" оторваться еще на три очка.

Обыграв "Локомотив" в субботу, "Зенит" за три тура до финиша чемпионата обеспечил себе золото. Петербургский клуб стал чемпионом России в четвертый раз подряд и в восьмой – в целом.