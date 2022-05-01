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ЦСКА проиграл "Ахмату" в Грозном в 27-м туре РПЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от грозненского "Ахмата" в выездном матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок в Грозном завершился со счетом 2:0 в пользу команды из столицы Чечни. На 46-й минуте забил Даниил Уткин, в конце игры (90+7 мин) Бернард Бериша удвоил преимущество.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице (47 очков). "Ахмат" набрал 35 баллов и с 10-го места поднялся на восьмое.

Спорт ЦСКА Ахмат РПЛ
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