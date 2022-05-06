Глава Союза биатлонистов России будет переизбираться на новый срок

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров будет участвовать на новых выборах главы организации.

"Хочу начать с формального объявления - я принял решение идти на выборы президента Союза биатлонистов России на новый срок. За полтора года моей работы на этом посту сформирована управленческая команда единомышленников, разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца", - сказал Майгуров, слова которого приводит пресс-служба СБР.

"Выступление нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине (одна серебряная и три бронзовые медали - ИФ) получило высокую оценку руководства страны, Министерства спорта, Олимпийского комитета России, но я хочу подчеркнуть, что наши олимпийские медали - лишь верхушка айсберга", - добавил он.

"В сложившихся условиях перед нами стоят сложнейшие задачи, с которыми российский биатлон столкнулся впервые в своей истории, и я чувствую в себе силы, чувствую поддержку моей команды, поддержку региональных федераций биатлона, поддержку спортсменов, тренеров и болельщиков. Такая поддержка позволит нам справиться со всеми вызовами", - отметил Майгуров.

Трехкратный чемпион мира Майгуров возглавил СБР в июле 2020 года.