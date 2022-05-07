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ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ победили соперников из краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Поединок на столичной арене "Мегаспорт" завершился со счетом 86:72 (18:18, 21:18, 25:17, 22:19) в пользу армейцев, которые в турнире одержали 14-ю победу подряд.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Алексей Швед, набравший 21 очко.

У краснодарцев больше всех накидал американец Эррик Макколум (18 очков). Накануне Лига по итогам стартового противостояния команд оштрафовала "Локомотив-Кубань" на 100 тыс. рублей за то, что Макколум использовал в адрес судей нецензурную брань.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 10 мая на площадке краснодарской команды.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, "Локомотив-Кубань" финишировал на четвертом месте.

ЦСКА Локомотив-Кубань баскетбол
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