Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в воскресенье объявила о назначении серба Зорана Терзича главным тренером женской сборной РФ.

"У главной команды страны в августе пройдут учебно-тренировочные сборы. Терзич будет заниматься своей работой, сейчас он внимательно следит за "золотой" и "бронзовой" сериями плей-офф чемпионата России", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко, чьи слова приводятся на сайте федерации.

Ранее женскую сборную России тренировал итальянец Серджо Бузато, который привел команду к "бронзе" Кубка мира-2019. Женская сборная России по волейболу - двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2006, 2010), шестикратный чемпион Европы.

Из-за ситуации на Украине Международная федерация волейбола 1 марта отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.