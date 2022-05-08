Зоран Терзич возглавит женскую сборную России по волейболу
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в воскресенье объявила о назначении серба Зорана Терзича главным тренером женской сборной РФ.
"У главной команды страны в августе пройдут учебно-тренировочные сборы. Терзич будет заниматься своей работой, сейчас он внимательно следит за "золотой" и "бронзовой" сериями плей-офф чемпионата России", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко, чьи слова приводятся на сайте федерации.
Ранее женскую сборную России тренировал итальянец Серджо Бузато, который привел команду к "бронзе" Кубка мира-2019. Женская сборная России по волейболу - двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2006, 2010), шестикратный чемпион Европы.
Из-за ситуации на Украине Международная федерация волейбола 1 марта отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.
Зоран Терзич
С 2002 года возглавлял сборную Сербии и Черногории, с 2007 года тренировал национальную команду Сербии, которую привел к серебряным медалям Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Также с сербками он стал трехкратным чемпионом Европы, три раза выигрывал Евролигу, становился вице-чемпионом Кубка мира.
В 2006 году команда Сербии и Черногории под руководством Терзича выиграла "бронзу" чемпионата мира в Японии.
В России Терзич возглавлял "Омичку" (2012-2015) и московское "Динамо" (сезон-2017/2018). С "Омичкой" он выиграл две "бронзы" чемпионата России, с "Динамо" - титул Суперлиги-2018.