"Арсенал" сыграл вничью с "Краснодаром" и продлил безвыигрышную серию в РПЛ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" (Тула) сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра в Туле закончилась со счетом 1:1. В составе "Арсенала" отличился Кингс Кангва (19-я минута). На 72-й минуте игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян не реализовал пенальти - вратарь "Арсенала" Михаил Левашов отбил удар, однако арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Левашова и потребовал перебить пенальти. Со второй попытки Сперцян был точен.

На 90-й минуте защитник "Краснодара" Егор Сорокин получил красную карточку.

"Арсенал" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до 11 матчей. Последнюю победу тульский клуб одержал 5 декабря 2021 года, когда в 17-м туре были обыграны "Химки" (2:1).

"Арсенал" остался на последнем 16-м месте в таблице, у команды 23 очка. "Краснодар" - пятый (46 очков).

В следующем туре "Краснодар" сыграет с ЦСКА, встреча пройдет 15 мая. "Арсенал" 14 мая встретится с "Уфой".