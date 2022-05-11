Хет-трик Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Миннесотой" в НХЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Сент-Луиса" нанесли поражение "Миннесоте" в пятом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Результат матча, прошедшего на льду "Миннесоты", - 5:2 (1:2, 1:0, 3:0) в пользу "Сент-Луиса".

Три гола в составе победителей провел россиянин Владимир Тарасенко, его голевая серия в игре началась в третьем периоде при счете 2:2. Ему ассистировали соотечественники: дважды – Павел Бучневич, один раз – Иван Барбашев. Третий из двух голов Тарасенко состоялся в пустые ворота, когда "Миннесота" поменяла вратаря на полевого игрока.

Между там, оба гола в составе "Миннесоты" провел россиянин Кирилл Капризов.

Победа позволила "Сент-Луису" выйти вперед в серии до четырех побед – 3-2.

Нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в гостевом противостоянии против "Торонто". Однако победила команда "Торонто" - 4:3 (0:2, 1:0, 3:1). В одной из голевых атак "Торонто" ассистировал россиянин Илья Михеев.

Счет в серии – 3-2 в пользу "Торонто".

"Каролина" на своем льду победила "Бостон" - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), "Лос-Анджелес" в овертайме вырвал победу над "Эдмонтоном" в гостях – 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0). "Тампа" и "Лос-Анджелес" ведут в сериях – 3-2.