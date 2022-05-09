Капризов вышел в лидеры плей-офф НХЛ по числу голов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился голом в ворота "Сент-Луиса" в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

При этом "Миннесота" потерпела поражение. Результат встречи на льду "Сент-Луиса" - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. Счет в серии до четырех побед сравнялся – 2-2.

Между тем, для Капризова этот гол стал пятым в нынешнем сезоне в плей-офф, россиянин по этому показателю вышел в лидеры. Первую строчку он делит с канадцами Дэвид Перрон ("Сент-Луис") и Эвендером Кейном ("Эдмонтон"). Каждый из этих трех игроков провел по четыре матча.

Россиянин Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" сделал две результативные передачи в домашнем матче против "Торонто". Еще один голевой пас – на счету защитника Михаила Сергачева. В результате "Тампа" победила 7:3 (3:0, 2:0, 2:3) и сравняла счет в серии – 2-2.

Также в своей серии отыгрался "Бостон", играющий против "Каролины". В отчетный игровой день он победил соперника со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Счет в серии 2-2 стал и в противостоянии "Лос-Анджелеса" против "Эдмонтона". Это произошло благодаря домашней победе "Лос-Анджелеса" со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).