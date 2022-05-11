Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Риме
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче второго круга турнира категории Masters в Риме.
Результат противостояния – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 24-е место, Карркньо-Буста – 24-е.
Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Григор Димитров (Болгария, №20 рейтинга) – Стефанос Циципас (Греция, 5).
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд турнира в Риме составляет 5,4 млн евро.