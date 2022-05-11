Младший сын Кости Цзю нокаутом выиграл второй бой на профессиональном ринге

Фото: Mark Evans/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Австралийский боксер Никита Цзю, являющийся младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу над своим соотечественником Мэйсоном Смитом.

Поединок прошел в австралийском городе Ньюкасл и завершился победой 24-летнего Цзю в первом раунде, когда тот нокаутировал соперника.

Для Никиты Цзю это был второй бой на профессиональном ринге, ранее он также дебютировал с победы нокаутом (3 марта в поединке против австралийца Аарона Стала).

Помимо Цзю-младшего, профессиональным боксером является и старший сын Константина Цзю, 27-летний Тим. К настоящему моменту он одержал 21 победу в 21 поединках (15 – нокаутом).