"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, где сыграет с "Динамо"

Архивное фото Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) крупно обыграл соперников из красноярского "Енисея" в полуфинальном матче Кубка России.

Встреча на стадионе "Спартака" закончилась с результатом 3:0. Голы в составе московского клуба забили Квинси Промес (21-я минута), Зелимхан Бакаев (57) и Александр Соболев (87).

"Спартак" - трехкратный победитель Кубка России, он выигрывал турнир в 1994, 1998 и 2003 годах. Еще два раза, в 1996 и 2006 годах, "Спартак" становился серебряным призером Кубка.

В финале "Спартак" сыграет с московским "Динамо", который в своем полуфинальном матче обыграл "Аланию" (Владикавказ) со счетом 3:0.

Финальный матч Кубка России состоится 29 мая на московском стадионе "Лужники".