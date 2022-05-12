Минспорта поддержало эксперимент с продажей алкоголя на аренах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Количество нарушений на стадионах не должно возрасти после разрешения продавать на аренах алкоголь крепостью до 16 градусов, считает журналистам министр спорт Олег Матыцин.

"Это первый пилотный проект, рассчитанный до конца года. Как мы знаем, в Москве с 2005 года введен запрет на продажу алкоголя на стадионах. Надеюсь, этот эксперимент будет положительно воспринят и не создаст проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. Минспорт приветствует эту инициативу", - сказал министр.

"Если какие-то компании, производящие пиво, будут поддерживать проекты в области спорта, то ничего плохого в этом нет", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили о решении Правительства Москвы снять запрет на продажу алкоголя на стадионах. Речь идет об алкоголе с содержанием этилового спирта до 16,5%.