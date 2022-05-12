Поиск

Минспорта поддержало эксперимент с продажей алкоголя на аренах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Количество нарушений на стадионах не должно возрасти после разрешения продавать на аренах алкоголь крепостью до 16 градусов, считает журналистам министр спорт Олег Матыцин.

"Это первый пилотный проект, рассчитанный до конца года. Как мы знаем, в Москве с 2005 года введен запрет на продажу алкоголя на стадионах. Надеюсь, этот эксперимент будет положительно воспринят и не создаст проблем с точки зрения безопасности и общественного порядка. Минспорт приветствует эту инициативу", - сказал министр.

"Если какие-то компании, производящие пиво, будут поддерживать проекты в области спорта, то ничего плохого в этом нет", - добавил он.

Ранее СМИ сообщили о решении Правительства Москвы снять запрет на продажу алкоголя на стадионах. Речь идет об алкоголе с содержанием этилового спирта до 16,5%.

Минспорта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes

Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА

Nike прекращает сотрудничество со "Спартаком" из-за санкций УЕФА

"Интер" обыграл "Ювентус" и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

"Интер" обыграл "Ювентус" и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, где сыграет с "Динамо"

"Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, где сыграет с "Динамо"

Младший сын Кости Цзю нокаутом выиграл второй бой на профессиональном ринге

Младший сын Кости Цзю нокаутом выиграл второй бой на профессиональном ринге

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Вдова Льва Яшина умерла на 92-м году жизни

Рублев выбыл из теннисного турнира в Риме, уступив сербу Крайиновичу

Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме

Карацев уступил Джоковичу во втором круге теннисного турнира Masters в Риме

"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда