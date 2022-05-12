Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира Риме, проиграв Циципасу
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу в третьем круге турнира категории Masters в Риме.
Результат противостояния – 4:6, 6:0, 6:3 в пользу пятой ракетки мира из Греции. Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 24-е место.
Призовой фонд турнира в Риме составляет свыше 5,4 млн евро. Победитель получит более 830 тыс. евро и 1000 очков в зачет рейтинга ATP.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных соревнований и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема.