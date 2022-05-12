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Анапа впервые примет международные соревнования по триатлону IRONSTAR TRIATHLON

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Анапе 14 мая состоится международное соревнование IRONSTAR TRIATHLON ANAPA 2022.

"Впервые в городе пройдут международные соревнования IRONSTAR TRIATHLON ANAPA 2022. Мероприятие станет одним из крупнейших событий региона - в нем ожидается более 2000 участников", - говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что "большой спортивный фестиваль в Анапе продлится в течение двух дней и соберет как известных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни".

"Мероприятие в Анапе — один из крупнейших стартов по триатлону в стране. Место проведения соревнований было выбрано не случайно: мягкий климат, море и живописные пейзажи — на несколько дней город станет эпицентром здорового образа жизни и точкой притяжения тысяч человек. Это прекрасная возможность провести спортивные выходные всей семьей и разнообразить свой досуг. Мы очень надеемся, что Анапа станет одной из ключевых локаций, объединяющей всех любителей активного образа жизни и привлечет новый туристический поток", – рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

13 мая, накануне триатлона, пройдут детский и женский забеги.

14 мая участников ждут три дистанции на выбор - OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), SPRINT (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), а также впервые в России пройдет формат SUPERSPRINT RELAY. Это командная гонка, в которой могут принять участие 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (8 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.

триатлон Анапа
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