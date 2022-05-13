Двукратный чемпион ОИ Тищенко дебютирует на профессиональном ринге 27 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко проведет первый бой в качестве профессионального боксера 27 мая на турнире в Омске, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится в рамках боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Generation и телеканалом РЕН ТВ.

Тищенко - двукратный олимпийский чемпион (2004,2008), заслуженный мастер спорта России. В 2011 году заявил о завершении спортивной карьеры, однако спустя 11 лет решил провести свой первый бой на профессиональном ринге.

Соперником 37-летнего Тищенко станет 42-летний венесуэлец Нехомар Чермено, на счету которого 27 побед (16 – нокаутом) при восьми поражениях и одной ничьей. Последний бой Чермено провел в октябре 2021 года и одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Бой Тищенко против Чермено пройдет в статусе со-главного поединка вечера.

В главном бою вечера в 10-раундовом поединке встретятся россиянин Алексей Папин и Дилан Прашович из Черногории. На счету 34-летнего Папина 13 побед (12 – нокаутом) и одно поражение. 27-летний Прашович выиграл 15 (12 – нокаутом) поединков, потерпел одно поражение.

"Последний раз первый номер рейтинга WBC в первом тяжелом весе Алексей Папин выходил в ринг 2 апреля 2021 года и одержал уверенную досрочную победу над чехом Вацлавом Пейсаром. Соперник же Папина идет на серии из 2 поражений и последний бой провел в декабре 2021 года, проиграв нокаутом в первом раунде британцу Исааку Чамберлайну", - говорится в сообщении.

Специальным музыкальным гостем вечера станет Миша Маваши.

Боксерский вечер пройдет на арене ХК "Авангард".