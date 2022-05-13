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Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-1000 в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина стала полуфиналисткой турнира WTA в Риме после отказа швейцарки Хиль Белен Тайхман продолжать матч 1/4 финала из-за травмы.

Встреча завершилась при счете 6:4, 3:2 в пользу Касаткиной. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.

После третьего гейма второго сета Тайхман обратилась за медицинской помощью, затем решила вернуться к матчу, однако через два гейма швейцарка снялась с игры.

Касаткина занимает 23-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Тайхман - 29-ю.

В полуфинале Касаткина предстоит встретиться с туниской Онс Жабер (7).

Касаткина осталась единственной представительницей России в женской сетке турнира. Ранее выбыли из борьбы Людмила Самсонова (25), Екатерина Александрова (31), Элина Аванесян (146), Анастасия Павлюченкова (20) и Вероника Кудерметова (28).

Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.

теннис Дарья Касаткина
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