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В РФС заявили об отсутствии планов перехода в Азиатскую конфедерацию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает РФС.

"РФС не рассматривает вариант перехода в Азию. Мы являемся членами УЕФА, такими и остаемся. Было много слухов об исключении из УЕФА, но они не имеют под собой основания. Такого вопроса в повестке не было", - цитирует Дюкова "Чемпионат".

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

РФС
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