Заменившая белорусов сборная Австрии по хоккею победила Чехию на ЧМ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Австрии одержали победу над соперниками из Чехии в третьем туре проходящего в Финляндии чемпионата мира.

Основное время завершилось вничью (Австрия уступала, но отыгралась за полминуты до окончания третьего периода), в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались австрийцы. Итоговый счет – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной Австрии.

Команды представляют группу B. Австрия набрала 3 очка и занимает пятое место. У Чехии 4 балла, команда располагается на четвертой строчке.

Австрия не должна была играть в главном дивизионе ЧМ, однако она заменила Белоруссию, которую вместе с Россией (россиян в группе А заменила Франция) Международная федерация хоккея отстранила от участия в турнире.

Между тем, в группе А сборная Дании со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) победила Италию. Дания занимает в группе четвертое место (6 очков), Италия вместе с Казахстаном (0 баллов) находится в статусе аутсайдера.

На ЧМ выступают 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.