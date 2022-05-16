Сборная Финляндии переиграла команду США на ЧМ по хоккею

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение национальной команде США в матче третьего тура домашнего чемпионата мира.

Результат встречи – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу финнов.

Команды являются представителями группы B. Финская команда набрала в первых трех матчах 9 очков и лидирует в турнирной таблице. Сборная США – на третьем места, 5 баллов. Между ними располагается имеющая игру в запасе Швеция – 6 очков.

В параллельном матче группы А Германия нанесла поражение Франции – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Германия набрала 6 очков и занимает третье место. Франция, у которой 3 очка, - на пятой строчке.

На ЧМ выступают 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

ЧМ проходит без участия сборных России и Белоруссии, которые были отстранены по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россиян в группе А заменила Франция, белорусов в группе B - Австрия.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.