Расписание ЧМ по хоккею сместили из-за пожара на арене

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Организаторам чемпионата мира по хоккею в Финляндии пришлось скорректировать расписание встреч, запланированных на четверг, из-за пожара на арене в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

Легкий пожар случился перед началом матча предварительного раунда между сборными Германии и Дании. Всех находившихся на арене, включая спортсменов, эвакуировали. Пожар вскоре был потушен, пострадавших не было.

В связи с инцидентом начало матча было отложено – вместо 16:20 мск он стартовал в 18:00. В 21:20 вместо 20:00 начнется и другой матч представителей группы А – Канада – Казахстан.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая без участия отстраненных от турнира россиян и белорусов.