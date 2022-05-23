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"Бавария" продлила контракт с вратарем Нойером

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер подписал новое соглашение с мюнхенской "Баварией", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта будет действовать до 30 июня 2024 года.

"Мануэль Нойер — лучший вратарь в мире, и он уже много лет устанавливает стандарты во всем мире. Это огромное достижение – настолько стабильно оставаться на мировом уровне в течение такого долгого времени. Мы очень рады, что он продлил свой контракт. Мануэль — определяющая фигура в истории "Баварии", - сказал председатель правления клуба Оливер Кан.

36-летний Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. В составе команды он стал 10-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок Германии, шесть раз – Суперкубок Германии, по два раза – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. На его счету 472 матча за "Баварию" и 109 – за сборную Германии, выиграв с ней чемпионат мира-2014.

футбол ФК Бавария
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