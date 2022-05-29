Два голевых паса вратаря Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Каролину" в НХЛ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" победили "Каролину" в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи на льду "Рейнджерс" - 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Двумя результативными передачами в их составе отметился российский вратарь Игорь Шестеркин, а его соотечественник и партнер по команде Артемий Панарин записал на свой счет гол. Он стал для него четвертым в плей-офф при 22-х – в регулярном чемпионате.

Счет в серии до четырех побед сравнялся – 3-3.