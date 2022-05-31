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Поздняков досрочно лишен поста главы Европейской конфедерации фехтования

Поздняков досрочно лишен поста главы Европейской конфедерации фехтования
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Конгресс Европейской конфедерации фехтования прекратил полномочия президента организации Станислава Позднякова, о чем сам глава Олимпийского комитета России написал в телеграм-канале.

"Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение моих полномочий как действующего Президента ЕКФ и отказался от моего руководства. Принимаем информацию к сведению", - написал Поздняков.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "истерика в Европе привела к "культуре отмены" всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование".

"За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие "отменить" Россию в себе", - подчеркнул президент ОКР.

"Тем не менее, я благодарен нашей большой Европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет, в течение которых вы дважды доверили мне руководство конфедерацией", - добавил он.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков занимал пост главы ЕКФ с 2006 года.

фехтование Станислав Поздняков
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