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ФК "Локомотив" расстался с польским защитником Рыбусом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Польский защитник Мацей Рыбус завершил выступления за московский "Локомотив", сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

"Мацей Рыбус покинет "Локомотив" после завершения действия контракта 30 июня", - говорится в сообщении.

За "Локомотив" 32-летний защитник выступал с 2017 года, провел здесь 136 матчей, забил три мяча и стал автором 12 голевых передач.

В составе "Локомотива" Рыбус стал обладателем четырех титулов: чемпион России (2017/18), двукратный обладатель Кубка России (2018/19, 2020/21) и обладатель Суперкубка России (2019).

футбол ФК Локомотив
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