Футболист сборной Хорватии Перишич перешел в "Тоттенхэм"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" подписал контракт с 33-летним полузащитником сборной Хорватии Иваном Перишичем, сообщается на сайте лондонской команды.

Контракт рассчитан до 2024 года, Перишич переходит из миланского "Интера" в статусе свободного агента.

"Я рад стать частью семьи "шпор" (прозвище "Тоттенхэма" - ИФ), клуб будет моим домом на два года. Не могу дождаться, когда начну играть", - сказал Перишич пресс-службе клуба.

Полузащитник играл за бельгийский "Брюгге", дортмундскую "Боруссию", "Вольфсбург", мюнхенскую "Баварию" и миланский "Интер". В минувшем сезоне он забил десять голов и раздал девять голевых передач во всех соревнованиях, победив с "Интером" в Кубке Италии и Суперкубке Италии.

Перишич - участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2018 года. За сборную Хорватии провел 113 матчей, забив 32 гола.

"Тоттенхэм" по итогам сезона Английской премьер-лиги занял 4 место, получив право играть в Лиге чемпионов.