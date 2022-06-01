"Колорадо" со счетом 8:6 обыграл "Эдмонтон" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В первом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду нанесли поражение "Эдмонтон Ойлерз".
Результат встречи - 8:6 (3:2, 4:2, 1:2) в пользу хозяев.
В составе "Колорадо" отличились Джей Ти Комфер (6-я и 27-я минуты), Натан Маккинон (16), Кейл Макар (20), Назем Кадри (21), Миккор Рантанен (25), Эндрю Кольяно (37), Габриэль Ландеског (60, в пустые ворота). Российский нападающий клуба Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
В составе "Эдмонтона" точные броски нанесли Эвандер Кейн (6), Зак Хайман (20), Райан Маклауд (23), Коннор Макдэвид (37), Дерек Райан (44), Райан Ньюджент-Хопкинс (53).
Таким образом, "Колорадо" повел в серии до четырех побед (1:0). Следующий матч финала Западной конференции команды проведут 3 июня (по московскому времени) на стадионе "Колорадо" в Денвере (США).