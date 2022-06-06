Пробившиеся на ЧМ-2022 канадские футболисты объявили бойкот федерации

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Канады в знак протеста отказались выйти на товарищеский матч против национальной команды Панамы, сообщают CTV News.

Поводом стали разногласия игроков и руководства канадской футбольной федерации по условиям контракта. В итоге матч, запланированный в Ванкувере на воскресенье в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года, не состоялся.

Игроки заявили, что хотят большей прозрачности от Canada Soccer, изменений в руководстве организации и компенсации за чемпионат мира, которая включает 40 процентов призовых, а также "комплексный пакет для друзей и семьи" на ЧМ- 2022 в Катаре.

"Мы хотим работать вместе с нашей организацией, но отношения были натянутыми в течение многих лет, - говорится в заявлении. - А теперь Canada Soccer проявила неуважение к нашей команде и поставила под угрозу наши усилия по повышению стандартов и эффективному развитию игры в Канаде".

Футболисты также хотят ознакомиться с соглашением, подписанным Canada Soccer с Canadian Soccer Business в 2019 году. Согласно 10-летнему контракту, Canadian Soccer Business представляет как мужскую, так и женскую национальные команды во всех спонсорских и трансляционных сделках.

В заявлении игроков говорится, что сделка "полностью скомпрометировала способность (Canada Soccer) использовать успех на поле наших старших национальных команд".

"Нам нужно, чтобы условия этого соглашения были раскрыты и скорректированы. Мы хотим знать, кто подписал эту сделку, которая наложила наручники на нашу ассоциацию. Почему Canada Soccer отказалась от самой большой возможности для развития нашей программы за последние годы?" - задались вопросом футболисты.

Сборная Канады по футболу не играла на своем поле с тех пор, как 27 марта в Торонто обыграла Ямайку со счетом 4:0 и завоевала путевку на ЧМ. 9 июня Канада в Ванкувере должна сыграть в рамках Лиги наций КОНКАКАФ против Кюрасао. В случае невыхода игроков на поле Canada Soccer ждут штрафные санкции.

"Мы хотим извиниться перед нашими болельщиками. Играть дома с вашей поддержкой - это все для нас. Мы надеемся, что Canada Soccer предпримет решительные шаги, чтобы работать с нашей командой, чтобы мы могли вернуться на поле к нашему матчу (в Ванкувере) 9 июня", - отмечается в сообщении.

Последним для канадцев чемпионат мира был ЧМ-1986.