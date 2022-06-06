Бердыев покинул пост главного тренера "Кайрата"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер казанского "Рубина" завершил работу в "Кайрате", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Казахстана.

"ФК "Кайрат" объявляет о том, что клуб и главный тренер команды Курбан Бердыев достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. Вместе с Курбаном Бекиевичем также покидают клуб и его ассистенты в лице Ивана Данильянца, Дмитрия Кириченко, Андрея Мацюры и Эдуарда Кундухова", - говорится в сообщении.

В 2021 году Бердыев занял должность советника председателя наблюдательного совета "Кайрата", а после возглавил основной состав команды. Под его руководством "Кайрат" выиграл Кубок Казахстана.

69-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.