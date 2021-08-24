Курбан Бердыев возглавил "Кайрат"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев занял аналогичный пост в казахстанском "Кайрате".

"Контракт со специалистом рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года", - говорится в сообщении пресс-службы "Кайрата".

68-летний специалист ранее работал в российских клубах "Рубин" (Казань) и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Команду из столицы Татарстана дважды приводил к триумфу в чемпионатах России.