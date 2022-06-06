Федун насчитал 13 очков, которых "Спартак" лишился из-за решений судей

Талисман "Спартака" перед началом матча Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" недосчитался свыше десяти баллов из-за решений, которые выносили арбитры в матчах команды в рамках Российской премьер-лиги, заявил владелец футбольного клуба Леонид Федун.

"Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков "Спартак" недосчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Я могу по каждому эпизоду показать нарезки. К сожалению, такова судьба "Спартака", - сказал Федун в интервью, видеоверсия которого размещена на сайте "Спартака".

По мнению Федуна, судьи также не должны были назначать пенальти в ворота "Спартака" на исходе основного времени финального матча Кубка России против московского "Динамо".

"На самом деле я понимал, что пенальти нет. Я специально (после матча) подошел поинтересовался у Руслана Литвинова (из-за его действий назначили пенальти - ИФ), он сказал, что никого рядом не было, он подпрыгнул и тут игрок "Динамо" подошел и подсунул голову", - подчеркнул Федун.

"Футбольные хитрости, не очень честная игра. Пенальти можно было поставить только в том случае, когда очень хочешь поставить", - сказал он.

Владелец "Спартак" сказал, что был очень зол после назначения пенальти.

"Честно говоря, матерился и было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны - и я весь на эмоциях", - отметил он.

Матч "Спартак" - "Динамо" прошел 28 мая в "Лужниках" и завершился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Пенальти, назначенный в ворота "Спартака", футболист "Динамо" Даниил Фомин реализовать не смог.

В чемпионате России "Спартак" финишировал на десятом месте.