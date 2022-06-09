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Умер олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Молибога

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Победитель московской Олимпиады-1980 в составе сборной СССР по волейболу Олег Молибога скончался в четверг в возрасте 69 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

"Отечественный волейбол понес тяжелую утрату. Не стало выдающегося игрока ЦСКА и сборной СССР, чемпиона и серебряного призера олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка мира, четырехкратного чемпиона Европы, многократного чемпиона СССР и обладателя Кубка европейских чемпионов, чемпиона Спартакиады народов СССР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Молибога умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Молибога также являлся двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира, четырехкратным чемпионом Европы.

Под его руководством волейболисты ЦСКА трижды выигрывали чемпионат России, становились обладателями Кубка России.

"Много сил, знаний и опыта он отдал сборным командам СССР, СНГ и России, добившихся высоких достижений на международной арене", - говорится в сообщении.

Молибога - заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации

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