CAS заступился за недопущенного до выборов главы федерации тяжелой атлетики россиянина

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляцию главы Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, который ранее не был допущен до участия в выборах президента Международной федерации тяжелой атлетики.

Комиссия CAS, занимавшаяся этим вопросом, установила, что Международная федерация не имеет полномочий для недопуска кандидатов от ФТАР", - говорится в релизе суда.

Оспариваемые решения были отменены.

23 мая сообщалось, что Агапитов, а также Дмитрий Черногоров и Александр Кишкин не будут допущены до выборов, которые пройдут в июне.