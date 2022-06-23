Дюков уверен, что РФС сохранит членство в ФИФА

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU -Российский футбольный союз продолжает вести диалог с Международной федерацией футбола (ФИФА), несмотря на санкции, заявил президент РФС Александр Дюков.

"До исключения РФС из ФИФА дело не дойдет. Диалог с ними есть, на нашей недавней конференции со словами поддержки выступил представитель ФИФА", - сказал Дюков на пресс-конференции в четверг.

"Мы ведем консультации с ФИФА и по их решению (разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами без санкций до 30 июня 2023 года). Это решение стало для нас неожиданностью, требуются уточнения и этот диалог с ФИФА продолжается", - добавил он.

21 июня сообщалось, что Международная федерация футбола разрешила иностранным футболистам приостановить действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Опция также распространяется на работающих в России иностранных тренеров.

Ранее ФИФА вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранила сборные России и клубы из РФ от участия в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Решения связаны с проведением РФ на Украине специальной операции. Она, в частности, привела к приостановке чемпионата Украины по футболу.