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Открытый чемпионат Московской области по гольфу с рекордным призовым фондом пройдет в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Гольфисты со всей России сыграют на открытом чемпионате Московской области 27-28 июля.

Как сообщают организаторы, турнир пройдет с рекордным призовым фондом, который составит 2,5 млн рублей. При этом, победитель чемпионата станет обладателем 1 млн рублей, награда за второе место составит 400 тыс. рублей, а за третье - 200 тыс. рублей. Впервые призовые достанутся всем, кто попал в первую десятку.

"Для нас важно, чтобы гольф в Подмосковье, да и в целом по стране, стал как можно более массовым и доступным. Это олимпийский вид спорта, который в будущем, я уверен, будет приносить России медали. Кроме того, это отличная физическая активность на свежем воздухе для людей любого возраста", - заявил президент Федерации гольфа Московской области Владимир Кононов.

Вице-президент организации Кирилл Щекутьев отметил, что "чемпионат Московской области по гольфу в 2022 году - исторический для нашего вида спорта сразу по нескольким пунктам".

"Во-первых, турнир будет открытым и на него смогут заявиться спортсмены со всей страны. Во-вторых, мы учредили крупнейший призовой фонд в истории отечественного гольфа - 2,5 млн. рублей. Это станет дополнительным стимулом для спортсменов и усилит конкуренцию на каждой лунке, поскольку мы ждем рекордное для регионального турнира количество участников", - сказал Щекутьев.

Всего на турнире ждут более 150 гольфистов, для которых открытый чемпионат Московской области возможность отобраться на чемпионат России и попасть в олимпийскую сборную страны.

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