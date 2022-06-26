Автор гола Овечкин признан лучшим футболистом матча "Динамо" - "Амкал"
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин признан лучшим игроком товарищеского футбольного матча между московским клубом "Динамо" и командой блогеров "Амкал".
Об этом сообщается на сайте ФК "Динамо".
Овечкин стал автором одного из голов "Динамо", которое одержало победу со счетом 5:0. Игра прошла на "ВТБ Арене" в Москве.
Обладатель Кубка Стэнли Овечкин начинал хоккейную карьеру в "Динамо", является болельщиком и соответствующего футбольного клуба.