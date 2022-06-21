Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным футболистам приостановить действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба ФИФА.

Опция также распространяется на работающих в России иностранных тренеров.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с российскими клубами. При разрыве контракта футболисты и тренеры не будут нести ответственность.

ФИФА также в марте внесла поправки в регламент, позволяющие украинским игрокам перейти в тот или иной клуб в любой момент. Это означает, что клуб, где собирается играть украинский футболист, может зарегистрировать этого игрока вне трансферного окна.

Решения связаны с проведением РФ на Украине специальной операции. Она, в частности, привела к приостановке чемпионата Украины по футболу.

Ранее ФИФА вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесла санкции в отношении российского футбола. Так, сборная России и клубы из РФ были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой этих организаций. Кроме того, ФИФА разрешила легионерам, выступающим в чемпионате России, в одностороннем порядке приостановить контракты с местными клубами до 30 июня 2023 и подписать на соответствующий срок соглашения с зарубежными.