"Спартак" выиграл первый матч под руководством Абаскаля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" в товарищеском матче обыграл соперников из калининградской "Балтики".

Встреча проходила на тренировочном поле "Спартака" в подмосковной Тарасовке и завершилась со счетом 3:2. Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес (8-я и 35-я минуты), еще один гол забил Михаил Игнатов (4). "Балтика" ответила точными ударами Яна Казаева (59) и Ивана Остойича (79).

На 69-й минуте игрок "Спартака" Руслан Литвинов не забил с пенальти.

"Спартак" провел вторую контрольную встречу под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля, который был назначен на эту должность 10 июня. Игра против владикавказской "Алании", состоявшаяся 25 июня, завершилась со счетом 2:2.

Первым официальным матчем "Спартака" в новом сезоне станет игра против "Зенита" (Санкт-Петербург) за Суперкубок России. Встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

16 июля "Спартак" сыграет первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги, соперником клуба станет "Ахмат", игра пройдет в Грозном.

"Балтика" проведет сезон в Футбольной национальной лиге и в первом туре, который запланирован на 17 июля, сыграет с московским "Велесом".