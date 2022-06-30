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Россиянин пропустит этап "Формулы-3" из-за проблем с британской визой

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU -Россиянин Александр Смоляр не сможет принять участие в Гран-при Великобритании в рамках серии "Формула-1" из-за ситуации, связанной с британской визой, сообщает пресс-служба команды MP Motorsport.

"Из-за проблем с британской визой Александр Смоляр не сможет принять участие в четвертом этапе в Сильверстоуне. Его заменит Филип Урган", - говорится в сообщении.

После трех этапов "Формулы-3" 20-летний Смоляр занимает восьмое место в личном зачете. Из-за санкций российский гонщик выступает в соревнованиях под нейтральным флагом. Цвета команды MP Motorsport он защищает с января 2020 года. Предыдущие два сезона в "Формуле-3" провел в составе ART Grand Prix.

автоспорт Формула-3
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