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Румынский тренер Пера покинул женский гандбольный ЦСКА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Женский московский гандбольный клуб ЦСКА расторг контракт с румынским специалистом Флорентином Перой.

Как сообщается на сайте клуба, решение принято по обоюдному согласию сторон.

"По личным причинам нам пришлось прекратить сотрудничество. Хочу пожелать московскому клубу дальнейших успехов в достижении всех поставленных целей", - сказал Пера.

Пост главного тренера займет Ольга Акопян, ее ассистентом станет тренер по вратарям Любовь Коротнева.

Пера присоединился к нашей команде перед началом сезона 2021/22 и привел ЦСКА к триумфу в Кубке России.

гандбол ГК ЦСКА
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