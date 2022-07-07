Румынский тренер Пера покинул женский гандбольный ЦСКА
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Женский московский гандбольный клуб ЦСКА расторг контракт с румынским специалистом Флорентином Перой.
Как сообщается на сайте клуба, решение принято по обоюдному согласию сторон.
"По личным причинам нам пришлось прекратить сотрудничество. Хочу пожелать московскому клубу дальнейших успехов в достижении всех поставленных целей", - сказал Пера.
Пост главного тренера займет Ольга Акопян, ее ассистентом станет тренер по вратарям Любовь Коротнева.
Пера присоединился к нашей команде перед началом сезона 2021/22 и привел ЦСКА к триумфу в Кубке России.